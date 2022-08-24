Джонсон привітав Україну з Днем Незалежності [ Редагувати ]
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон привітав Україну з 31-ою річницею Незалежності.
Про це повідомляє канцелярія прем'єра Британії в Twitter.
"Сполучене Королівство буде продовжувати підтримувати наших українських друзів - зараз і в майбутньому", - йдеться в повідомленні.
На честь Дня Незалежності України Даунінг-стріт прикрасили соняшниками та блакитними і синіми гортензіями.
Зазначимо, що під час свого звернення президент України Володимир Зеленський заявив, що українцям близький прем'єр Британії Борис Джонсон, ніж росіяни.
"Ми не будемо шукати з терористами розуміння. Хоча розуміємо російську мову, яку ви прийшли захищати. І вбили тисячі людей, яких прийшли звільняти. І нам набагато більше зрозумілий і близький Джонсон, який говорить по-англійськи, ніж вбивці, насильники і мародери, які все це робили по-російськи", - заявив глава держави.
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