Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон привітав Україну з 31-ою річницею Незалежності.

Про це повідомляє канцелярія прем'єра Британії в Twitter.

"Сполучене Королівство буде продовжувати підтримувати наших українських друзів - зараз і в майбутньому", - йдеться в повідомленні.

На честь Дня Незалежності України Даунінг-стріт прикрасили соняшниками та блакитними і синіми гортензіями.

Зазначимо, що під час свого звернення президент України Володимир Зеленський заявив, що українцям близький прем'єр Британії Борис Джонсон, ніж росіяни.

"Ми не будемо шукати з терористами розуміння. Хоча розуміємо російську мову, яку ви прийшли захищати. І вбили тисячі людей, яких прийшли звільняти. І нам набагато більше зрозумілий і близький Джонсон, який говорить по-англійськи, ніж вбивці, насильники і мародери, які все це робили по-російськи", - заявив глава держави.