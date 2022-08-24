В середу, 24 серпня, одразу в декількох містах України фіксуються повідомлення про мінування об’єктів.

Рівне

У Рівному рятувальники та поліцейські перевіряють інформацію про замінування об'єктів з масовим перебуванням людей. Йдеться про залізничний вокзал, автовокзал та ринок.

Сьогодні 24 серпня об 11:15 на спецлінії надійшло повідомлення про замінування залізничного вокзалу в місті Рівне, замінування автовокзалу в по вулиці Київська та замінування ринку на вулиці Сагайдачного.

На місця усіх повідомлень оперативно було направлено рятувальників, поліцейських та працівників інших служб взаємодії.

Рятувальники провели евакуацію людей. Наразі проводяться обстеження даних об'єктів на предмет виявлення вибухонебезпечних предметів. Ситуація перебуває під контролем спеціальних служб.

Львів

24 серпня у Львові повідомили про замінування кількох об'єктів. Яких саме - наразі не уточнюється.

У відділі комунікації Нацполіції Львівської області додали, що на місцях працюють спеціалісти-вибухотехніки, кінологи, співробітники поліції та патрульні поліцейські. Вони обстежують приміщення та прилеглі території.

Мукачеве

За словами речниці Нацполіції Закарпаття Тетяни Щоголєвої, повідомлення про замінування об’єкта отримали правоохоронці і в Мукачеві.