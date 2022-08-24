Ще 70 тисяч українців отримають допомогу ООН [ Редагувати ]
Управління верховного комісара ООН у справах біженців в Україні надасть допомогу ще 70 тисячам українців. Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.
Виплати є додатковим заходом соціальної підтримки до наявної державної допомоги.
За даними пресслужби, допомогу від УВКБ ООН в розмірі 2 220 гривень на кожного члена сім'ї на місяць протягом трьох місяців вже отримали 140 тисяч осіб.
Особливо гострою є потреба в допомозі напередодні зимового сезону, забезпеченні соціального захисту найбільш вразливим категоріям населення в Україні (самотніх літніх людей, осіб з інвалідністю, таких, що потребують догляду, та ін.).
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