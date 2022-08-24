Збірну Росії з боротьби не допустили до чемпіонату світу [ Редагувати ]
У чемпіонаті світу зі спортивної боротьби, який відбудеться з 10 по 18 вересня в Сербії, збірна Росії не братиме участі. За словами президента Федерації спортивної боротьби Росії (ФСБР) Михайла Маміашвілі, це питання вже вирішено на міжнародному рівні.
Чемпионат мира точно пройдет без нас... Это уже решенный вопрос.
Маміашвілі додав, що до Спортивного арбітражного суду (CAS), який ухвалив рішення про усунення російських спортсменів від змагань, ФСБР не зверталася.
Мы не подавали обращения в CAS и подавать не будем. Не вижу шансов.
2 березня Об'єднаний світ боротьби (UWW) оголосив про усунення спортсменів з Росії від участі у міжнародних змаганнях через збройне вторгнення Росії в Україну.
Нагадаємо, що українські спортсмени бойкотуватимуть змагання за участі росіян і білорусів.
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