Кількість загиблих дітей внаслідок російської агресії зросла [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
З початку повномасштабного вторгнення росії отримали поранення 733 українських дитини. При цьому 376 дітей через дії окупантів загинули.
Найбільше від російської агресії постраждало дітей у Донецькій області - 388, Харківській - 202, Київській - 116, Чернігівській - 68, Миколаївській - 67, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 41.
Так, напередодні окупанти здійснили ракетний обстріл селища Чаплине Синельниківського району Дніпропетровської області. Загинули двоє дітей 6 і 11 років, ще п'ятеро отримали поранення.
Крім того, 24 серпня в результаті обстрілу цивільної інфраструктури міста Новий Буг Миколаївської області отримали поранення двоє дітей у віці 10 і 16 років.
Також в ніч на 25 серпня окупанти обстріляли село Великомихайлівка Синельниківського району Дніпропетровської області. Отримали поранення троє дітей 2, 7 і 15 років.
по темі
З початку повномасштабної війни в Україні через російську агресію постраждали понад 1078 дітей
З початку повномасштабної війни в Україні від російської агресії постраждали 1063 дитини
Людям, які працюють на тимчасово непідконтрольних Україні територіях, страховий стаж не нараховуватиметься
Загалом росія вже втратила від початку повномасштабної війни близько 45850 своїх військових
Російські війська в ніч на 25 серпня масовано обстріляли Дніпропетровську область