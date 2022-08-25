Майже 200 повітряних тривог: як в День Незалежності російські літаки вилітали для ударів по Україні [ Редагувати ]
В День Незалежності кількість повітряних тривог по областях наблизилась до 200. Стільки ж вильотів здійснили російські літаки в цей день. Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.
Кількість повітряних тривог по областях наблизилась до двох сотень. Втім підтверджених ракетних застосувань було всього вісім. Це ракети Х-22, випущені з дальніх бомбардувальників Ту-22М3.
При цьому окупанти здійснили близько 200 вильотів літаків.
До 90 - літаки тактичної авіації, 34 - дальні та стратегічні бомбардувальники (Ту-22М3, Ту-95МС), решта - транспортна, армійська та спеціальна авіація.
Водночас за добу 24 серпня ЗСУ знищили два гелікоптери Ка-52 та шість БпЛА оперативно-тактичного рівня.
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