Зеленський провів телефонну розмову з Байденом [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом, під час якої обговорили подальші дії України для перемоги над Росією. Про це повідомив глава держави.
Провів чудову розмову з президентом США. Подякував за непохитну підтримку українського народу - безпекову та фінансову- з боку США. Обговорили подальші кроки України на шляху до перемоги над агресором та важливість притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини.
Нагадаємо, що 24 серпня США оголосили найбільший пакет військової допомоги Україні на суму майже $3 млрд.
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