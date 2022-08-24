Росія має припинити ядерний шантаж і піти з ЗАЕС: Зеленський виступив на Раді Безпеки ООН [ Редагувати ]
Своїми діями на Запорізькій атомній електростанції Росія поставила мир на межу радіаційної катастрофи. Москва має припинити ядерний шантаж і залишити територію ЗАЕС. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу перед Радою Безпеки ООН.
За словами глава держави, російські загарбники перетворили територію найбільшої в Європі атомної станції на зону бойових дій, чим наражують на небезпеку жителів цілого континенту.
Росія має безумовно припинити ядерний шантаж та повністю залишити станцію.
Зеленський закликав Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) взяти ЗАЕС під свій повний контроль.
З березня 2022 року Запорізька АЕС станція перебуває під контролем російських загарбників. Російські війська періодично обстрілюють станцію. Під час одного з обстрілів бойовий елемент ракети впав за 400 метрів від енергоблоку АЕС.
Наступного дня після обстрілу станції 5 серпня на ЗАЕС відключили один із трьох енергоблоків. У заяві "Енергоатому", який контролює роботу станції, йшлося, що обстріл АЕС "спричинив серйозний ризик для безпечного функціонування станції".
14 серпня внаслідок ворожого обстрілу Енергодара загинув працівник Запорізької АЕС.
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