У Стамбулі 25 серпня відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів. Єдиний представник України у цьому турнірі, донецький "Шахтар", дізнався про своїх суперників по групі F.

Ними стали чинний володар кубка Ліги чемпіонів - мадридський "Реал", а також шотландський "Селтік" та німецький "Ред Булл" Лейпциг.

Груповий етап Ліги чемпіонів:

Група А : Аякс (Нідерланди), Ліверпуль (Англія), Наполі (Італія), Рейнджерс (Шотландія).

: Аякс (Нідерланди), Ліверпуль (Англія), Наполі (Італія), Рейнджерс (Шотландія). Група В : "Порту" (Португалія), "Атлетіко" (Іспанія), "Байєр" (Німеччина), "Брюгге" (Бельгія).

: "Порту" (Португалія), "Атлетіко" (Іспанія), "Байєр" (Німеччина), "Брюгге" (Бельгія). Група D : "Айнтрахт" (Німеччина), "Тоттенхем" (Англія), "Спортінг" (Португалія), "Марсель" (Франція).

: "Айнтрахт" (Німеччина), "Тоттенхем" (Англія), "Спортінг" (Португалія), "Марсель" (Франція). Група Е : Мілан (Італія), Челсі (Англія), Зальцбург (Австрія), Динамо (Загреб, Хорватія).

: Мілан (Італія), Челсі (Англія), Зальцбург (Австрія), Динамо (Загреб, Хорватія). Групу F : "Реал" (Іспанія), "Лейпциг" (Німеччина), "Шахтар" (Україна), "Селтік" (Шотландія).

: "Реал" (Іспанія), "Лейпциг" (Німеччина), "Шахтар" (Україна), "Селтік" (Шотландія). Група G : "Манчестер Сіті" (Англія), "Севілья" (Іспанія), "Борусія" (Дортмунд, Німеччина), "Копенгаген" (Данія).

: "Манчестер Сіті" (Англія), "Севілья" (Іспанія), "Борусія" (Дортмунд, Німеччина), "Копенгаген" (Данія). Група H: ПСЖ (Франція), "Ювентус" (Італія), "Бенфіка" (Португалія), "Маккабі" (Хайфа, Ізраїль).

Груповий етап Ліги чемпіонів розпочнеться 6 вересня та завершиться 2 листопада. Команди будуть розбиті на вісім груп. Клуби, які займуть перше та друге місця у квартетах, вийдуть у плей-офф турніру. Команди, які стали третіми, зіграють у плей-офф Ліги Європи. Фінал Ліги чемпіонів пройде 10 червня 2023 року у Стамбулі.

2 травня Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунув російські клуби від участі в єврокубках у сезоні-2022/23 через вторгнення в Україні.

Нагадаємо, що київське "Динамо" програло "Бенфіці" 0:3 та вилетіло з Ліги чемпіонів.