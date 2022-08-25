"Шахтар" дізнався суперників у Лізі чемпіонів: результати жеребкування [ Редагувати ]
У Стамбулі 25 серпня відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів. Єдиний представник України у цьому турнірі, донецький "Шахтар", дізнався про своїх суперників по групі F.
Ними стали чинний володар кубка Ліги чемпіонів - мадридський "Реал", а також шотландський "Селтік" та німецький "Ред Булл" Лейпциг.
Груповий етап Ліги чемпіонів:
- Група А: Аякс (Нідерланди), Ліверпуль (Англія), Наполі (Італія), Рейнджерс (Шотландія).
- Група В: "Порту" (Португалія), "Атлетіко" (Іспанія), "Байєр" (Німеччина), "Брюгге" (Бельгія).
- Група D: "Айнтрахт" (Німеччина), "Тоттенхем" (Англія), "Спортінг" (Португалія), "Марсель" (Франція).
- Група Е: Мілан (Італія), Челсі (Англія), Зальцбург (Австрія), Динамо (Загреб, Хорватія).
- Групу F: "Реал" (Іспанія), "Лейпциг" (Німеччина), "Шахтар" (Україна), "Селтік" (Шотландія).
- Група G: "Манчестер Сіті" (Англія), "Севілья" (Іспанія), "Борусія" (Дортмунд, Німеччина), "Копенгаген" (Данія).
- Група H: ПСЖ (Франція), "Ювентус" (Італія), "Бенфіка" (Португалія), "Маккабі" (Хайфа, Ізраїль).
Груповий етап Ліги чемпіонів розпочнеться 6 вересня та завершиться 2 листопада. Команди будуть розбиті на вісім груп. Клуби, які займуть перше та друге місця у квартетах, вийдуть у плей-офф турніру. Команди, які стали третіми, зіграють у плей-офф Ліги Європи. Фінал Ліги чемпіонів пройде 10 червня 2023 року у Стамбулі.
2 травня Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунув російські клуби від участі в єврокубках у сезоні-2022/23 через вторгнення в Україні.
Нагадаємо, що київське "Динамо" програло "Бенфіці" 0:3 та вилетіло з Ліги чемпіонів.
по темі
Для виходу до групового раунду Ліги чемпіонів у матчі-відповіді в Лісабоні київському "Динамо" потрібно було зробити практично неможливе після домашньої поразки з рахунком 0:2. У підсумку - 3:0 у матчі-відповіді, тож "Динамо" продовжить єврокубковий сезон вже в іншому турнірі - Лізі Європи
"Манчестер Юнайтед" пропонував свого португальського форварда Кріштіану Роналду італійським "Інтеру" та "Мілану", однак ті не виявили зацікавленості. Про це повідомляє інсайдер Танкреді Палмері
Італійський футбольний тренер Карло Анчелотті оголосив, що робота в мадридському клубі "Реал" стане завершенням його кар'єри. 63-річний Анчелотті - перший і єдиний головний тренер, який чотири рази вигравав Лігу чемпіонів UEFA.
Україні важливо, щоб на телеекранах якомога частіше світилися банери "Зупиніть війну", або "Мир"
Польський форвард Роберт Левандовський забив перший м'яч за каталонську "Барселону". Синьо-гранатові зустрічаються у товариському матчі з мексиканським клубом "УНАМ Пумас". Після першого тайму "Барселона" веде з рахунком 4:0