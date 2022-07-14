"Шахтар" представив нового головного тренера [ Редагувати ]
У четвер, 14 липня, ФК "Шахтар" (Донецьк) представив нового головного тренера. Ним став хорватський спеціаліст Ігор Йовічевич.
Клуб підписав із хорватським наставником контракт, розрахований на 2 роки. Йовічевіч є 35-м головним тренером в історії "Шахтаря", змінивши на цій посаді італійця Роберто Де Дзербі.
Ігор Йовічевіч виступав за "Загреб" (1996-1999, 2000-2001), японський "Йокогама Ф. Марінос" (1999), бразильський "Гуарані» (2000), французький "Мец" (2001-2002), китайський "Шеньян Цзіньде" (2002), "Карпати" (2003), китайський "Зухай" (2004).
Кар’єра тренера: "Карпати" (2012-2015), "Целе" (2016-2017), "Динамо" U19 (Загреб) (2017-2020), "Динамо" (Загреб) (2020), "Дніпро-1" (2020-2022).
Як тренер провів 92 матчі в чемпіонаті й Кубку України: 37 перемог, 18 нічиїх, 37 поразок (різниця м’ячів: 135-120).
"Шахтар" у сезоні 2022/23 представлятиме Україну в групі Ліги чемпіонів, оскільки отримав пряме місце в турнірі за квотою чемпіона України. Вдалий виступ у головному футбольному турнірі Старого Світу є головним завданням для хорватського спеціаліста.
Цей період є дуже важливим для нас, щоб підготуватися до максимальних завдань, які ми ставимо перед собою. Виклик дуже великий – грати у Лізі чемпіонів та виправдати статус гранда УПЛ. Щоденна робота нам дасть відповідь на запитання, де ми є на цю мить. Для цього і є збори. Однак маємо не так багато часу, тому хочу скористатися кожним днем та кожним тренуванням, щоби дістати із кожного футболіста той максимум, що він має.
Наразі "Шахтар" перебуває у Нідерландах на тренувальному зборі, де зіграє три спаринги. Один з них буде проти чемпіона Нідерландів "Аякса".
по темі
Лідер збірної України Андрій Ярмоленко вирішив продовжити ігрову кар'єру в еміратському "Аль-Айні"
Зірковий вінгер мадридського "Реала" Гарет Бейл продовжить кар'єру в американському "Лос-Анджелес Гелаксі"
У лісництві на Житомирщині автомобіль з охоронцями наїхав на міну, рухаючись лісовою дорогою. Внасліждок вибуху двоє людей загинули, шестеро поранені
Сухопутної загрози Києву наразі немає, Росія не зможе різко перенести бойові дії під українську столицю. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на зустрічі з послом США в Україні Бріджіт Брінк
Сьогодні Україна захищає свою незалежність та територіальну цілісність на всіх фронтах. Війна не лише на полі бою, але й на інформаційному полі проти російського агресора ведеться щодня ще з 2014 року. Дезінформація, фейки, інформаційні та кібератаки - це вже звичні загрози для всього світу, та проти України така інформаційна зброя застосовується в