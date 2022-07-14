У четвер, 14 липня, ФК "Шахтар" (Донецьк) представив нового головного тренера. Ним став хорватський спеціаліст Ігор Йовічевич.

Клуб підписав із хорватським наставником контракт, розрахований на 2 роки. Йовічевіч є 35-м головним тренером в історії "Шахтаря", змінивши на цій посаді італійця Роберто Де Дзербі.



Ігор Йовічевіч виступав за "Загреб" (1996-1999, 2000-2001), японський "Йокогама Ф. Марінос" (1999), бразильський "Гуарані» (2000), французький "Мец" (2001-2002), китайський "Шеньян Цзіньде" (2002), "Карпати" (2003), китайський "Зухай" (2004).



Кар’єра тренера: "Карпати" (2012-2015), "Целе" (2016-2017), "Динамо" U19 (Загреб) (2017-2020), "Динамо" (Загреб) (2020), "Дніпро-1" (2020-2022).



Як тренер провів 92 матчі в чемпіонаті й Кубку України: 37 перемог, 18 нічиїх, 37 поразок (різниця м’ячів: 135-120).

"Шахтар" у сезоні 2022/23 представлятиме Україну в групі Ліги чемпіонів, оскільки отримав пряме місце в турнірі за квотою чемпіона України. Вдалий виступ у головному футбольному турнірі Старого Світу є головним завданням для хорватського спеціаліста.

Цей період є дуже важливим для нас, щоб підготуватися до максимальних завдань, які ми ставимо перед собою. Виклик дуже великий – грати у Лізі чемпіонів та виправдати статус гранда УПЛ. Щоденна робота нам дасть відповідь на запитання, де ми є на цю мить. Для цього і є збори. Однак маємо не так багато часу, тому хочу скористатися кожним днем та кожним тренуванням, щоби дістати із кожного футболіста той максимум, що він має.

Наразі "Шахтар" перебуває у Нідерландах на тренувальному зборі, де зіграє три спаринги. Один з них буде проти чемпіона Нідерландів "Аякса".