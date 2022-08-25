Сполучені Штати розглядають можливість постачання Україні винищувачів, однак остаточного рішення поки що не прийнято. Про це заявив 24 серпня на брифінгу в Пентагоні заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Кол.

Винищувачі залишаються на розгляді, але фінального рішення щодо цього прийнято не було.

Представник Міноборони США зазначив, що "поточний пріоритет" Вашингтона полягає в тому, щоб "українці могли застосовувати літаки, які мають зараз, щоб вплинути на перебіг конфлікту".

Що стосується літаків у майбутньому, наприклад, четвертого покоління, то вони були б доставлені до України лише через кілька років, навіть якби ми надали їх зараз, тож ми зосереджені на тому, що їм необхідно для підтримки нинішніх зусиль.

Раніше радник міністра оборони України Юрій Сак заявив, що його країні не потрібні старі американські штурмовики А-10 Warthog. Натомість Київ розраховує отримати більш сучасні літаки, такі як F-16. За даними інтернет-порталу Military, представники Пентагону не відкидали можливості передачі Києву штурмовиків А-10.

Нагадаємо, що Словаччина передасть Україні винищувачі МіГ-29.