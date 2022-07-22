У Білому домі зробили заяву про постачання Україні винищувачів [ Редагувати ]
Про поставку Україні бойових літаків найближчим часом поки що не йдеться, а вивчення цього питання перебуває на попередньому етапі. Про це заявив на брифінгу координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.
Я б сказав, що Міністерство оборони США вивчає в попередньому порядку здійсненність потенційної передачі винищувачів українцям. Але вони (співробітники Пентагону - ред.) будуть не в змозі реалізувати це негайно або навіть у найближчій перспективі.
За словами Кірбі, розгляд цього блоку питань знаходиться на ранніх етапах. США підтримують постійний зв'язок з Україною для оцінки потреб у зброї. За його словами, Вашингтон планує навчати та підтримувати українських військових у рамках постачання тих видів озброєнь, які вже отримує Київ.
Нагадаємо, що США затвердили виділення Україні нового пакету безпекової допомоги на $270 млн, включаючи чотири високомобільні ракетні артилерійські системи HIMARS і 580 нових тактичних безпілотників Phoenix Ghost.
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