''Буде море сюрпризів'': Арестович розповів про пакет допомоги від США [ Редагувати ]
У новому пакеті допомоги від Сполучених Штатів є пункти, що принесуть багато сюрпризів. Мовиться про "три позиції", які не озвучили публічно.
Про це повідомляє радник Офісу президента Олексій Арестович в ефірі YouTube-каналу "Фейгін Live".
"У вчорашньому пакеті від Байдена (президента США Джо Байдена - ред.), якщо добре розгледіти, написано: "Три позиції, які не розкриваються". І ми їх не розкриємо. Саме в цьому буде море сюрпризів", - зазначив посадовець.
Арестович також вказав, що після зустрічі "Рамштайн 4" союзники не говорять, яке озброєння дають Україні. Зокрема, тому, що росіянам не варто знати, що є в ЗСУ.
Окрім цього, він розповів, що у новому пакеті допомоги є контрбатарейні радари та 245 тисяч снарядів.
по темі
Сенатори США знову закликали Білий дім внести росію в список країн-спонсорів тероризму
Російські війська вже не тягнуть весь фронт війни проти України
ЗСУ продовжують потужно атакувати російських окупантів на півдні України
Найближчими тижнями адміністрація Білого дому присвоїти назву військовій місії з підтримки України та призначить генерала з навчання та військової підтримки ЗСУ. Це означає, що Сполучені Штати зможуть виділяти довгострокове цільове фінансування Україні, а також спеціальні оплати та нагороди для військовослужбовців, які беруть участь у цій місії
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом, під час якої обговорили подальші дії України для перемоги над Росією. Про це повідомив глава держави