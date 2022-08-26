Вибухи в Миколаєві: де були "прильоти" [ Редагувати ]
У ніч на п'ятницю, 26 серпня, у Миколаєві прогриміли вибухи. Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сенкевич в Telegram.
"Прильоти" зафіксували за межами міста.
Сьогодні вночі близько 3:30 миколаївці чули вибухи. За нашими даними, "прильоти" були за межами міста.
Міський голова заявив, що очікується інформацію про вибухи від військової адміністрації або оперативного командування "Південь".
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