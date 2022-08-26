"Путіна під трибунал": Кулеба просить підписати петицію [ Редагувати ]
Голова МЗС Дмитро Кулеба закликав підписати петицію "путіна під трибунал" для того, щоб президент росії відповів за злочини в Україні. Про це повідомляється у Facebook МЗС.
Ми закликаємо наших міжнародних партнерів підтримати створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Світова громадська підтримка ініціативи дуже важлива. Ми закликаємо людей по всьому світу підписати петицію "путіна під трибунал.
За його словами, віддавши наказ напасти на Україну, путін вчинив злочин агресії, найтяжчий з усіх злочинів проти міжнародного миру.
Цей злочин не може і не має залишитися безкарним.
Так, у березні Дмитро Кулеба вперше закликав міжнародну спільноту створити такий спецтрибунал. Відтоді ця ідея отримала підтримку юридичної спільноти та громадянського суспільства, ПАРЄ, Європарламенту, НАТО та ОБСЄ, а також 1,8 мільйона людей, що підписали петицію на Avaaz. Влада росії вимагає від Avaaz видалити петицію. Своєю чергою, Avaaz закликав прихильників петиції зібрати більше підписів, щоб досягти позначки у 2 мільйони.
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