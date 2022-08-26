З кожним днем фронт все ближче і ближче просувається до Соледару

Росіяни не шкодують ані снарядів, ані людей, які залишилися жити під обстрілами на Донбасі. А їх - лише у Донецькій області - майже 350 тисяч. Таку статистику оприлюднив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Йдеться про міста і села, які під контролем України.

Наш Станіслав Кухарчук побував в одному із прифронтових міст Донеччини - Соледарі. Що там відбувається? Дивіться далі.

Соледар. Ще півтора місяця тому тут було відносно спокійно, та зараз місто та його околиці нагадують справжнє пекло. Безпечно заїхати в містечко, яке славилось своєю сіллю на всю Україну, неможливо! російська артилерія цілодобово рівняє його із землею.

Станіслав Кухарчук, кореспондент:

Ну ось, як бачите, Соледар перетворився на суцільний апокаліпсис - приходи тут, там, горить все …тут немає жодного вцілілого будинку і в цих руїнах ще досі живуть люди.

Радше не живуть, а намагаються вижити. Електрики, водопостачання та газу у місті вже давно немає. Їжу місцеві жителі готують на багатті біля під'їздів. В березні Олена із родиною переїхала сюди з Попасної - сподівалась, що фронт так далеко не дійде. Виїжджати з Соледару жінка побоюється, адже містом хтось навмисне розпускає плітки, що місцевих на власному транспорті військові не випускають.

Ну ви - громадяни України! Як це вас можуть не впустити? Подумайте логічно! Ви показали свої документи. Це в вас вже друга евакуація з березня? - Да …- Важко? Конечно, ведь ничего не осталось...

Волонтер Сергій вкотре приїздить до Соледару, аби вивезти з цього пекла хоч когось. Чоловік ледь не благає місцевих поїхати з ним, та більшість жителів зволікає до останнього.

Я маю на увазі, що ви можете з нами сісти і уїхати! - Да если шо, вон машини стоят, то ми если шо уедем.

Пані Людмила чи не єдина хто зголосився виїхати. Колишня вчителька у своєму житті переживає вже другу війну. Каже, що на старість і не гадала, що знову зіштовхнеться із таким жахом.

Пані Людмила, жителька Соледару:

Просто невозможно морально-психологически - сильно бьют, кажется, что трещит стена и оно все валится на меня. Говорили "дети войны", я уже пережила - смерть немецким окупантам, так и это …

Та у прифронтовому місті смерть чатує не тільки на окупантів - щодня тут гинуть мирні жителі. Скільки їх ще залишилось у місті Сергій навіть не береться припускати…

Сергій, волонтер:

Знаєте, тут може багато людей бути - вони ховаються десь, або в підвалі, або в хатах. Он бачите, там де є ще …будинки там, де скло залишилось то явно, що там ще люди є.

З кожним днем фронт все ближче і ближче просувається до Соледару. Українські воїни стримують рашистів на околицях міста, але гарантувати, що незабаром тут не почнуться вуличні бої - ніхто зараз не може.