На Запорізькій АЕС під'єднали до мережі другий із зупинених 25 серпня енергоблоків, наразі триває набір потужності. Про це повідомив "Енергоатом".

Сьогодні, 26 серпня 2022 року, о 21:15 другий із зупинених вчора енергоблоків ЗАЕС під’єднано до енергомережі, триває набір потужності. Зауважень до роботи обладнання і систем безпеки немає.

25 серпня енергоблоки №5 та №6 Запорізької АЕС відключилися від мережі внаслідок обриву окупантами високовольтної лінії ПЛ-750 кВ "Дніпровська".

26 серпня о 14:04 до мережі під'єднали перший із зупинених вчора енергоблоків. Таким чином, Запорізька АЕС, незважаючи на численні провокації окупантів, продовжує працювати в енергосистемі України та забезпечувати потреби нашої країни в електроенергії.

Нагадаємо, що з 4 березня 2022 року Запорізька АЕС станція перебуває під контролем російських загарбників. Російські війська періодично обстрілюють станцію. Під час одного з обстрілів бойовий елемент ракети впав за 400 метрів від енергоблоку АЕС.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що Україна закупила достатньо необхідних препаратів на випадок можливої аварії на ЗАЕС.