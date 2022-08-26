На Запорізькій АЕС запустили ще один енергоблок [ Редагувати ]
На Запорізькій АЕС під'єднали до мережі другий із зупинених 25 серпня енергоблоків, наразі триває набір потужності. Про це повідомив "Енергоатом".
Сьогодні, 26 серпня 2022 року, о 21:15 другий із зупинених вчора енергоблоків ЗАЕС під’єднано до енергомережі, триває набір потужності. Зауважень до роботи обладнання і систем безпеки немає.
25 серпня енергоблоки №5 та №6 Запорізької АЕС відключилися від мережі внаслідок обриву окупантами високовольтної лінії ПЛ-750 кВ "Дніпровська".
26 серпня о 14:04 до мережі під'єднали перший із зупинених вчора енергоблоків. Таким чином, Запорізька АЕС, незважаючи на численні провокації окупантів, продовжує працювати в енергосистемі України та забезпечувати потреби нашої країни в електроенергії.
Нагадаємо, що з 4 березня 2022 року Запорізька АЕС станція перебуває під контролем російських загарбників. Російські війська періодично обстрілюють станцію. Під час одного з обстрілів бойовий елемент ракети впав за 400 метрів від енергоблоку АЕС.
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