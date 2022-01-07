Бритни Спирс полностью обнажилась в Instagram и отключила комментарии (фото 18+) [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Американская певица Бритни Спирс полностью обнажилась для фанатов в очередном откровенном посте в Instagram.
40-летняя звезда сняла себя в зеркало, нарядившись в чулки и чокер, интимную зону прикрывает эмодзи (Instagram запрещает публиковать полностью обнаженные фото - ред.).
Ню-фото поп-дивы "нулевых" собрало почти 2 млн "лайков". Комментарии к нему Бритни отключила.
В дискографии Бритни Спирс 9 студийных альбомов, за "Toxic" 2005 года она получила премию Grammy. Отец певицы распоряжался ее имуществом 13 лет - с 2008 года, когда Бритни оказалась в стенах психиатрической лечебницы, а полное опекунство над ней взял ее отец. Состояние певицы оценивают в $60 млн.
Напомним, что в сентябре 2021 года Бритни Спирс удалилась из Instagram, и даже объяснила почему. В том же месяце поп-дива объявила о помолвке со своим давним бойфрендом.
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