Американская певица Бритни Спирс полностью обнажилась для фанатов в очередном откровенном посте в Instagram.

40-летняя звезда сняла себя в зеркало, нарядившись в чулки и чокер, интимную зону прикрывает эмодзи (Instagram запрещает публиковать полностью обнаженные фото - ред.).

Ню-фото поп-дивы "нулевых" собрало почти 2 млн "лайков". Комментарии к нему Бритни отключила.

В дискографии Бритни Спирс 9 студийных альбомов, за "Toxic" 2005 года она получила премию Grammy. Отец певицы распоряжался ее имуществом 13 лет - с 2008 года, когда Бритни оказалась в стенах психиатрической лечебницы, а полное опекунство над ней взял ее отец. Состояние певицы оценивают в $60 млн.

Напомним, что в сентябре 2021 года Бритни Спирс удалилась из Instagram, и даже объяснила почему. В том же месяце поп-дива объявила о помолвке со своим давним бойфрендом.