Сьогодні у Києві презентували Єдиний державний реєстр пошкодженого і зруйнованого майна. Що це таке? Як він працюватиме? І як допоможе власникам, будинки яких понівечили росіяни? Олена Логінова розкаже докладніше.

Олена Логінова, кореспондентка:

Ви тільки уявіть. Понад 17 мільйонів квадратних метрів житла пошкоджено внаслідок повномасштабного вторгнення росії в Україну. На них проживало 700 тисяч українців. І понад 300 тисяч людей - залишилася просто неба. Через застосунок "Дія" українці подали 256 тисяч заяв про пошкоджене або зруйноване майно. Тепер, щоб систематизувати та перевірити дані й оформити все юридично держава запустила Єдиний реєстр пошкодженого і зруйнованого майна.

Михайло Федоров, віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України:

Тепер вся інформація, яку подавали через "Дію", буде потрапляти в цей Реєстр. Вже в цьому Реєстрі і органи місцевого самоврядування, і інші вже державні органи зможуть якісно працювати, щоб інформація була верифікована, підтверджена і можна було відслідкувати взагалі всю ситуацію, яка відбувається в країні в цьому напрямку.

В уряді кажуть: вже на основі цих даних ухвалюватимуть рішення щодо компенсацій людям, які подали заявки. І без єдиної бази даних зробити це буде неможливо.

Олександр Кубраков, міністр інфраструктури України:

Ми рахуємо збитки, ми рахуємо зруйноване майно. Але це ще не є в офіційному Реєстрі, поки вона не є офіційною, не є верифіковано. Я сподіваюсь, що настане той день, коли за кошти агресора, заарештованих активів російської федерації ми почнемо відбудовувати нашу державу як житло і об'єкти інфраструктури, наші міста. Важливо зараз, щоб цей реєстр запрацював, ми вже до цього готові і щоб державні органи почали вносити туди інформацію.

В ньому буде інформація про пошкоджений будинок чи квартиру, документи на право власності, висновки експертизи щодо масштабів руйнування, збитків та можливостей відновлення.

Анатолій Комірний, заступник міністра інфраструктури з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації:

Подається через "Дію" заявка або повідомлення, далі очікується коли комісія органів місцевого самоврядування проходить і верифікує ці дані, а далі коли буде розроблений механізм в законодавстві щодо компенсацій або відбудови. Так само ми зручними інструментами, як на нашому порталі, так і через "Дію" зможемо сповіщати людей, які наступні кроки. І що чекати людині, щоб отримати свою компенсацію.

Механізми відшкодувань прописані в відповідному законопроєкті, друге читання якого - у вересні. За ним першими у черзі на відновлення і відшкодування зруйнованого та пошкодженого житла стоятимуть - військовослужбовці і їхні сім'ї, багатодітні родини, особи з інвалідністю.

Олена Шуляк, заступниця голови Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування:

Сьогодні є політична воля починати виплачувати компенсації не чекаючи репарації від російської федерації й знаходити можливість і різні засоби, щоб сьогодні українці, які не мають даху над головою у зв'язку з руйнуваннями, які принесла війна, отримали свої нові домівки. Звичайно без такого реєстру неможливо взагалі провести прозоро і чесно весь механізм компенсації - бачимо топ три області стосовно руйнувань - Харківська, Донецька, Київська. Стосовно руйнувань ми розуміємо, що всі ці інформаційні повідомлення, які зараз застосовуються в "Дії" їх будуть верифікувати безпосередньо комісії, які працюють безпосередньо в органах місцевого самоврядування, які будуть створені при кожній громаді, яка буде розглядати певний пакет документів для того, щоб верифікувати й внести дані на компенсацію того чи іншого житла.

Єдиний реєстр запустили спільно з міжнародними донорами, тож для України він безкоштовний.