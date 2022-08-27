Українські моряки матимуть можливість перетинати кордон за погодженням територіального центру комплектування. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Моряки матимуть можливість перетинати кордон виключно за погодженням територіального центру комплектування. Уряд ухвалив відповідне рішення на сьогоднішньому засіданні (27 серпня - ред.).

Виїжджати за кордон дозволять чоловікам, які є членами екіпажів морських і річкових суден та продовжують працювати на суднах. А також студентам (курсантам) закладів освіти, які мають пройти практичну підготовку на судні.

Глава уряду зазначив, що Україна - один зі світових лідерів за кількістю висококваліфікованих моряків. У світовому торговельному мореплавстві працює більш ніж 100 тисяч українців. Тож таке рішення дозволить забезпечити роботою тисячі моряків та збільшити надходження до бюджету.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський нещодавно відповів на третю за рахунком петицією з пропозицію зняти заборону на виїзд за кордон для чоловіків 18-60 років без військового досвіду. Глава держави заявив, що всі обмеження будуть зняті після закінчення воєнного стану.