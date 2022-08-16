Зеленський відповів на третю петицію зняти заборону на виїзд чоловіків закордон [ Редагувати ]
Обмеження на виїзд за кордон для чоловіків 18-60 років без військового досвіду та обмежено придатних до військової служби будуть зняті після закінчення воєнного стану. Так відповів на електронну петицію президент України Володимир Зеленський.
Стосовно порушеної у петиції ініціативи щодо залучення до захисту України лише осіб, які мають військовий досвід, вкотре зазначаю, що відповідно до статті 17 Конституції України захист суверенітету і територіальної цілісності держави є справою всього Українського народу.
У своїй відповіді Зеленський нагадав, що у зв'язку з військовою агресією РФ проти України та з метою забезпечення оборони держави в Україні з 24 лютого введено воєнний стан. І на період дії правового режиму воєнного стану конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені, у тому числі статтею 33 Конституції України, можуть обмежуватися.
Скасування вказаних обмежень передбачається здійснити після завершення дії правового режиму воєнного стану.
Українці раніше створили дві подібні петиції, які набрали необхідну кількість голосів. Обидві відхилив президент України Володимир Зеленський.
Нагадаємо, що глава держави відповів на петицію заборонити роздавати повістки на вулиці. Він доручив уряду "опрацювати" це питання.
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