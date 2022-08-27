Російська федерація розгорнула потужну інформаційну спецоперацію проти України та її військово-політичного керівництва.

Про це повідомляє секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов на сайті РНБО.

За його словами, однією з цілей цієї інформаційної кампанії є президент Володимир Зеленський. А один з наративів, який просуває російська пропаганда за кордоном - нібито світ втомився від війни в Україні.

"Це не відповідає дійсності. Весь цивілізований світ підтримує нас в нашій єдності і цілісності", - зазначив Данілов.