В окупованій Михайлівці Запорізької області, де загарбники планують провести нелегітимний "референдум", скоїв самогубство відомий колаборант.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

За його словами, йдеться про колаборанта, "керівника місцевої поліції" Андрія Рижкова, якого знайшли повішеним.

Братчук зазначив, що зрадник ще задовго до повномасштабного вторгнення ЗС РФ працював у Державній прикордонній службі, а після виходу на пенсію сформував громадську організацію з патріотичною назвою "Прикордонники Михайлівщини".

Однак після початку бойових дій Андрій Рижков перейшов на бік окупантів і особисто запропонував загарбникам призначити себе "керівником поліції".

"Пишуть, що його знайшли повішеним у петлі. Але остаточно поки що джерела не підтвердили. Тому поки що в режимі очікування офіційної інформації", - додав Братчук у своєму Telegram-каналі.

Варто зазначити, що наприкінці травня Андрію Рижкову заочно оголосили підозру за ч.7 ст. 111 Кримінального кодексу - "Колобараційна діяльність". Слідство встановило, що обвинувачений добровільно прийняв пропозицію щодо призначення його гауляйтером у Михайлівці Запорізької області – керівником "Михайлівського відділення внутрішніх справ".