На сході Румунії біля міста Вранча перекинувся автобус з 43 українцями. Половину з них забрали до лікарні.

Про це повідомляє Digi24.

Повідомляється, що автобус їхав з України до Туреччини, в салоні знаходилися дорослі і діти. В результаті аварії 23 пасажири були доставлені в лікарню, інших - до центру розміщення біженців.

Передбачається, що водій не впорався з керуванням. Також повідомляється, що ніхто з постраждалих не перебуває у важкому стані. У одного чоловіка вивих плеча, у ще одного - політравма хребта.

За словами місцевого префекта Нікушора Халіча, після надання допомоги їх доставлять до українського кордону.