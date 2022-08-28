Німеччина готова роками підтримувати Україну, в тому числі зброєю - Бербок [ Редагувати ]
Джерело: DW
Міністр закордонних справ Німеччина Анналена Бербок запевнила, що в разі необхідності Німеччина готова роками підтримувати Україну в її боротьбі проти російського вторгнення.
Йдеться, в тому числі про постачання важкої зброї.
"Звичайно, я б хотіла, щоб війна якомога швидше закінчилося, але, на жаль, ми маємо виходити з того, що Україні і наступного літа можуть знадобитися нові важкі озброєння від її друзів", - сказала Бербок.
Вона зазначила, що Україна захищає свободу в Європі.
"І ми підтримуємо її фінансовими і військовими засобами. До тих пір, поки це необхідно. Крапка", - підкреслила глава МЗС.
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