Топтемою цього тижня у ЄС стало питання про скасування туристичних віз для росіян [ Редагувати ]
Топтемою цього тижня у ЄС стало питання про скасування туристичних віз для росіян. Щодо нього і дискутували, і закликали. Понад десять країн Заходу вже не пускають до себе росіян. Але тепер потрібне ще й колективне рішення від Євросоюзу.
Про перспективи скасування "золотих паспортів" для росіян розкаже Олена Абрамович.
Фінське місто Лаппеєнтранта - одне з найближчих до санкт-петербурга і російських туристів тут постійно потоки. Одна з популярних для росіян локацій - річкова дамба, яка щодня відкривається під гучну музику. Останні кілька тижнів репертуар починають українським гімном.
Це один зі способів фінів продемонструвати свій протест проти російської агресії в Україні. Щоправда, зреагувати дієвіше і закрити вʼїзд для росіян за п'ять з половиною місяців війни фіни не спромоглися.
Кіммо Ярва, мер Лаппеєнтранти:
Зараз у Фінляндії ведуться активні дискусії щодо візового питання. Звісно, якщо росіяни не приїжджатимуть сюди, бізнес втратить прибуток, і це прикро. Однак важливо, щоб незалежну країну не захопили та люди не гинули на війні. Це значно важливіші цінності.
Через фінський кордон і з фінськими візами росіяни можуть подорожувати до будь-якої країни ЄС. Фінська влада наразі дійшла згоди лише щодо сповільнення видачі віз - посольства просто скоротять робочі дні. Водночас премʼєр-міністр Фінляндії закликала ввести загальну заборону на вʼїзд для російських туристів у всьому ЄС.
Санна Марін, прем'єр-міністр країни Фінляндії:
Неправильно, що в той час, коли росія веде агресивну, жорстоку війну в Європі, росіяни можуть жити нормальним життям, подорожувати Європою, бути туристами. Це неправильно.
З аналогічними закликами виступили влада Данії, Латвії, Литви, Естонії. Чехія, яка головує у ЄС, винесе питання на обговорення на перше після літніх канікул засідання міністрів закордонних справ ЄС. Західні журналісти вже цього тижня вимагали від Єврокомісії чітко озвучити свою позицію з цього питання.
Чи буде Єврокомісія озвучувати своє бачення країнам-членам, які одноголосно вирішуватимуть питання заборони віз для росіян?
Якщо певні країни уже самостійно ухвалюють такі рішення, то чи не краще щось ЄС усім блоком зробив відповідний крок?
Речники Єврокомісії у відповідь запевнили, що загальна заборона на туристичні візи неможлива, бо це суперечить чинному законодавству. Мовляв, кожна заява на візу має розглядатись індивідуально.
Аніта Хіппер, речниця Єврокомісії:
Це безумовно на порядку денному. Та нагадаю, що Єврокомісія ще в травні видала настанови, щоб допомогти країнам-членам та їх консульствам зрозуміти як застосувати часткове припиняння візових угод.
Проти візових обмежень для росіян наразі великоваговики - серед яких Німеччина. Канцлер Олаф Шольц кілька днів тому заявив: візи уже скасували - для оточення путіна.
Олаф Шольц, канцлер Німеччини:
Ми ухвалили дуже далекосяжні санкції, які також стосуються багатьох конкретних осіб, олігархів і прихильників енергетичної мережі в росії. І ми, безперечно, продовжимо це робити. Це послабило б ефективність цих заходів, якби вони були спрямовані проти всіх, у тому числі проти абсолютно невинних людей.
Шольц підкреслив - це війна путіна, а не росіян. У Києві миттєво відреагували.
Микола Кулеба, міністр закордонних справ України:
Не путін, а реальні російські солдати прийшли з росії, щоб вбивати, катувати та нищити. Росіяни переважно підтримують війну, вболівають за ракетні удари по українських містах і вбивства українців. Нехай тоді російські туристи насолоджуються росією.
А поки що ж російські туристи дозволяють собі нападати в Європі на українців-втікачів від війни. У кількох скандалах останнього тижня, до речі, фігурують саме росіяни з Німеччини. Це і двоє чоловіків, які напали на українку з дитиною за гасло "Слава Україні" кілька днів тому.
Ви че нацисти чьо фашисти? Если ви крічітє слава Украине
І блогерка, яка чіплялась до українок у Відні.
Чей Херсон? Н***й вашу Україну.
Ще одна історія - уже з Латвії. Там росіянка напала з лайкою на українку з дворічним сином. Сказала, що українців треба знищувати як євреїв і що росія скоро простягнеться від москви до Мюнхена. Латвія, до речі, перестала видавати візи російським туристам ще у перші дні війни. Проте, як і Естонія та Фінляндія, не має права відмовити у вʼїзді власникам віз до інших країн шенгенської зони. Тож очільники тих трьох країн зараз активно закликають запровадити спільну заборону від усього Євросоюзу.
Едгар Ринкевич, глава МЗС Латвії:
Поїздки до Європи чи будь-якої іншої цивілізованої країни для росіян - не спадкове і божественне право, а привілей, яким не можна користуватися, доки росія продовжує свою агресію.
Кайя Каллас, премʼєр-міністр Естонії:
Відвідувати Європу - це привілей, а не право людини. Авіасполучення з росією припинено. Це означає, що поки країни Шенгенської угоди видають візи, сусіди з росією несуть тягар (Фінляндія, Естонія, Латвія - єдині точки доступу). Час припинити туризм з росії.
З черговим закликом до західних лідерів звернувся й український президент Володимир Зеленський. Запевнив - не проти видачі віз тим росіянам, які намагаються боротися з російським режимом. Всі ж решта - повинні зіткнутися з реальними наслідками дії їхньої влади.
Володимир Зеленський, президент України:
Має бути гарантія, що російські вбивці, посібники державного терору не будуть користуватися шенгеном. По-друге, не можна руйнувати саму ідею Європи, наші спільні європейські цінності. Тобто не можна перетворювати Європу на супермаркет, в якому не важливо, хто заходить. І, головне, щоб людина просто розплатилася за ці товари. Тому візові обмеження для громадян росії справедливі.
Олена Абрамович, кореспондентка:
Видавати візи туристичні росіянам уже перестали з десяток країн ЄС. Проте навіть якщо це зроблять всі окрім однієї країни - двері шенгенської зони залишатимуться відчиненими для росіян. Тож Чехія зараз разом ще з кількома союзниками розробляє загальноєвропейське рішення. Чеські дипломати наполягають - це буде гучний сигнал для росіян, а ще візова заборона допоможе обмежити кількість російських шпигунів у ЄС.
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Бо, як наполягає прем'єр-міністр Санна Марін, посилення правил в'їзду від окремих країн недостатньо. Бо більшість із них у шенгенській зоні, відтак, і в'їхати будь-куди можна з будь-якою візою.
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