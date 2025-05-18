Європейські лідери планують поговорити з президентом США Дональдом Трампом перед його телефонною розмовою з російським диктатором володимиром путіним, призначеною на 19 травня. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, передає Tagesschau.

Ми домовилися, що ми також ще раз поговоримо з чотирма главами держав і урядів та американським президентом, щоб підготуватися до цих переговорів. Ми можемо тільки сподіватися, що зараз є подальший прогрес.

Німецький канцлер обговорив майбутню телефонну розмову лідерів США та росії з держсекретарем Марко Рубіо у Ватикані під час інтронізації Папи Римського Лева XIV.

16 травня після перших за три роки прямих переговорів російської та української сторін у Стамбулі президент України Володимир Зеленський разом із французьким колегою Емманюелем Макроном, прем'єр-міністрами Великої Британії та Польщі Кіром Стармером і Дональдом Туском, а також Мерцем зателефонували Трампу.

Наступного дня американський президент анонсував телефонну розмову з путіним 19 травня о 17:00 за київським часом.