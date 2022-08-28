Вранці 28 серпня з портів Одещини вийшло ще шість суден з українським зерном. Про це повідомило Міністерство оборони Туреччини.

За даними сервісу Marine Traffic, з українських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вийшли суховантажі Melina, Silver Lady, FPMC B 201, DS Sofie Bulker, SSI Invincible II та Aeolos.

За даними координаційного центру в Стамбулі, судна з пшеницею, кукурудзою та ячменем прямують до Єгипту, Нідерландів, Іспанії, Румунії та Італії.

Судно FPMC B 201 везе до Єгипту 33 тис. тонн пшениці, корабель Aeolos - до Роттердама 30 тис. т кукурудзи, а Sofie Bulker - до Іспанії 27 тис. т ячменю.

Кораблі Melina та Silver Lady повинні доставити до Румунії та Італії 27,5 тис. т і майже 39,5 тис. т кукурудзи відповідно, а SSI Invincible II – 49,5 тис. т ячменю.

Нагадаємо, що 22 липня у Стамбулі за участю ООН було підписано угоду щодо вивезення зерна з трьох портів - Одеси, Чорноморська та Південного. Туреччина зобов'язалася контролювати доставку вантажів і доглядати їх. Для цього було створено Спільний координаційний центр.

Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна вже експортувала 1 млн тонн продовольства через порти Одеської області після укладання "зернової угоди".