Три судна з сільгосппродукцією вийшли з українських портів [ Редагувати ]
Три судна з сільгосппродукцією вийшли вранці 27 серпня з українських портів, повідомило Міноборони Туреччини.
Станом на сьогоднішній ранок ще три судна із зерновими вантажами вирушили з українських портів.
За даними сервісу відстеження суден Marine Traffic, йдеться про суховантажі S-Breeze та Adnan Torlak. Суховантаж S-Breeze з 44 тис. тонн кукурудзи йде з порту Чорноморськ до Єгипту. Судно Adnan Torlak, яке також вийшло з порту Чорноморськ, доставить до Монтуару у Франції 14,75 тис. тонн ріпаку.
Крім цього, з порту Південний вийшло судно Oris Sofi, яке прямує до порту призначення в Туреччині з 5,9 тис. тонн соняшникової олії.
Нагадаємо, що 22 липня у Стамбулі за участю ООН було підписано угоду щодо вивезення зерна з трьох портів - Одеси, Чорноморська та Південного. Туреччина зобов'язалася контролювати доставку вантажів і доглядати їх. Для цього було створено Спільний координаційний центр.
Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна вже експортувала 1 млн тонн продовольства через порти Одеської області після укладання "зернової угоди".
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