Безробітні українці для отримання субсидії повинні зареєструватись у центрі зайнятості. Про це в телеефірі повідомив заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко. Це пов’язано з механізмом призначення субсидій, який передбачає врахування доходів громадян.

Субсидія призначається з урахуванням доходу, який члени домогосподарства отримували за попередні шість місяців. Звичайно, зараз у нас ситуація динамічна, і картина доходів сім’ї може змінюватись кардинально в швидкому темпі. Тому ще на період карантину було передбачено, що ті громадяни, які втратили роботу і які зареєструвались в центрах зайнятості і отримують допомогу по безробіттю, можуть звернутись і отримати субсидію не з урахуванням доходу за попередні шість місяців, а з урахуванням розміру допомоги по безробіттю, який вони отримували в попередньому місці.

За словами заступника міністра соцполітики, якщо людина втратила роботу, вона має звернутись до центрів зайнятості та стати на облік. На цей період їй буде призначено допомогу по безробіттю. А вже виходячи з цього доходу, їй буде призначена субсидія.

Раніше "Подробиці" повідомляли, що частину українців можуть позбавити субсидій на комуналку.