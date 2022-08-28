Безробітні українці мають право на субсидію: як її отримати [ Редагувати ]
Безробітні українці для отримання субсидії повинні зареєструватись у центрі зайнятості. Про це в телеефірі повідомив заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко. Це пов’язано з механізмом призначення субсидій, який передбачає врахування доходів громадян.
Субсидія призначається з урахуванням доходу, який члени домогосподарства отримували за попередні шість місяців. Звичайно, зараз у нас ситуація динамічна, і картина доходів сім’ї може змінюватись кардинально в швидкому темпі.
Тому ще на період карантину було передбачено, що ті громадяни, які втратили роботу і які зареєструвались в центрах зайнятості і отримують допомогу по безробіттю, можуть звернутись і отримати субсидію не з урахуванням доходу за попередні шість місяців, а з урахуванням розміру допомоги по безробіттю, який вони отримували в попередньому місці.
За словами заступника міністра соцполітики, якщо людина втратила роботу, вона має звернутись до центрів зайнятості та стати на облік. На цей період їй буде призначено допомогу по безробіттю. А вже виходячи з цього доходу, їй буде призначена субсидія.
Раніше "Подробиці" повідомляли, що частину українців можуть позбавити субсидій на комуналку.
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