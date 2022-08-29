Обстріл Миколаєва: окупанти б'ють по житлових будинках, є жертви [ Редагувати ]
Фото: обстріл Миколаєва
Внаслідок масованого обстрілу Миколаєва у понеділок, 29 серпня, є загиблі.
Про це повідомляється у Telegram-каналі голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
"Окупанти обстрілюють і житлові будинки. Є загиблий перехожий та цивільні у будинках. Залишайтесь у укриттях", - розповів він.
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