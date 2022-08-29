Російські окупанти після обіду 29 серпня завдали удару по центру Слов'янська. В результаті обстрілу є виникли пожежі.

Про це повідомляє очільник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

"Слов'янськ знову обстрілюють. Близько десяти потужних вибухів у центрі.

Швидше за все, працювала ствольна артилерія", - заявив Лях.

За його словами, пошкоджено кілька багатоповерхівок, зруйновано приватний будинок та декілька пожеж.

"На щастя, без постраждалих та без жертв. Ушкодження ще уточнюються, а обстріл триває. Небезпечно скрізь!", - додав очільник міста.