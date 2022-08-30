Вранці 30 серпня, окупанти обстріляли центральну частину Харкова. Про це повідомляється у Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.

Попередньо зафіксовано вісім прильотів.

Окупанти вдарили по місту з артилерії. За інформацією голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, на цей час відомо про чотирьох загиблих, також як мінімум чотири людини поранені. Інформація про постраждалих уточнюється.

В результаті обстрілу сталася пожежа в одному з найулюбленіших місць відпочинку харків'ян. Прилетіло і до ще одного місця відпочинку-вибиті вікна в навколишніх будинках.

Пізніше Олег Терехов також повідомив, що зафіксовано приліт поряд з п'ятиповерховим житловим будинком, також є потрапляння до одного з дошкільних навчальних закладів у центрі міста. За його даними, є інформація про трьох загиблих і чотирьох поранених.