Місія МАГАТЕ прибуде на Запорізьку АЕС уже у середу, 31 серпня. Експерти пробудуть на станції протягом чотирьох днів з 31 серпня по 3 вересня.

Так, міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) оцінить ситуацію на АЕС, яка за заявою росії є метою обстрілу українськими військами.

The Wall Street Journal з посиланням на внутрішній документ уряду України повідомила у понеділок, що "перевірка розпочнеться у середу та триватиме до суботи".

Згідно з повідомленнями, місія МАГАТЕ складатиметься з 14 експертів, жоден з яких не представляє США чи Велику Британію, оскільки, як заявила росія, вони "несправедливо упереджені" щодо своєї підтримки українського уряду. Не увійшли до складу місії і представники України та росії.

"До складу місії увійшли експерти з Албанії, Йорданії, Італії, Китаю, Литви, Мексики, Польщі, Сербії, Північної Македонії, Франції. Очолює місію гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі", - пише ТАСС з посиланням на джерело в ООН.