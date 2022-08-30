МАГАТЕ прибуде на Запорізьку АЕС вже завтра - NYT [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Місія МАГАТЕ прибуде на Запорізьку АЕС уже у середу, 31 серпня. Експерти пробудуть на станції протягом чотирьох днів з 31 серпня по 3 вересня.
Так, міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) оцінить ситуацію на АЕС, яка за заявою росії є метою обстрілу українськими військами.
The Wall Street Journal з посиланням на внутрішній документ уряду України повідомила у понеділок, що "перевірка розпочнеться у середу та триватиме до суботи".
Згідно з повідомленнями, місія МАГАТЕ складатиметься з 14 експертів, жоден з яких не представляє США чи Велику Британію, оскільки, як заявила росія, вони "несправедливо упереджені" щодо своєї підтримки українського уряду. Не увійшли до складу місії і представники України та росії.
"До складу місії увійшли експерти з Албанії, Йорданії, Італії, Китаю, Литви, Мексики, Польщі, Сербії, Північної Македонії, Франції. Очолює місію гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі", - пише ТАСС з посиланням на джерело в ООН.
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