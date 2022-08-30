У Литві пропонують обговорити направлення миротворців до Запорізької АЕС [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Перед засіданням глав МЗС Європейського союзу в Празі була висловлена пропозиція обговорити направлення миротворців до Запорізької АЕС.
Про це повідомляє очільник МЗС Литви Габріеліус Ландсбергіс.
"Ми ніколи не були ближчими до ядерної катастрофи, ніж ми є зараз. Чесно кажучи, лише висловлювати жаль щодо ситуації може бути недостатньо", - заявив Ландсбергіс.
Дипломат вважає, що треба повернутись до аналогічних дискусій, які велись півроку тому. Мова йде про військову миротворчу силу, яка забезпечить ядерну безпеку всередині та навколо ЗАЕС.
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