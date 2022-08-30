У Запоріжжі лунають вибухи [ Редагувати ]
Джерело: Укринформ
Увечері 30 серпня знову лунають вибухи в Запоріжжі. На даний момент детальної інформації немає.
Про це повідомляє місцевий портал "ЗаБор".
Повідомляється, що прогриміло кілька вибухів, в місті було видно потужні спалахи. При цьому оповіщення про повітряну тривогу не спрацювало, в додатку теж.
"Терміново! Ідіть до найближчих до вас укриттів і перебуваєте там!",- звернувся через Telegram секретар Запорізької обласної ради Анатолій Куртєв.
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