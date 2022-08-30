Увечері 30 серпня знову лунають вибухи в Запоріжжі. На даний момент детальної інформації немає.

Про це повідомляє місцевий портал "ЗаБор".

Повідомляється, що прогриміло кілька вибухів, в місті було видно потужні спалахи. При цьому оповіщення про повітряну тривогу не спрацювало, в додатку теж.

"Терміново! Ідіть до найближчих до вас укриттів і перебуваєте там!",- звернувся через Telegram секретар Запорізької обласної ради Анатолій Куртєв.