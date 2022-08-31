Британська розвідка підтвердила успішний наступ ЗСУ на південному фронті [ Редагувати ]
Джерело: Українська правда
Збройні сили України з початку тижня ведуть успішний наступ на південному фронті. Росія відповідно до своєї доктрини намагатиметься закрити проломи мобільними резервними підрозділами.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії в Twitter.
Як наголошується в повідомленні, українські бронетанкові війська з понеділка продовжують наступ на Південне угруповання військ росії на декількох напрямках на півдні країни. При цьому ЗСУ місцями відсунули лінію фронту на деяку відстань, використовуючи відносно слабо укріплену російську оборону.
"Відповідно до своєї доктрини Росія, швидше за все, тепер спробує закрити проломи у своїй лінії, використовуючи заздалегідь визначені мобільні резервні підрозділи. Серед них, ймовірно, будуть і представники Східного угруповання військ", - вважають в Міноборони Британії.
За даними британської розвідки, росія продовжує прискорювати спроби створити нові підкріплення для війни в Україні. Батальйони нового 3-го армійського корпусу покинули свою базу під москвою до 24 серпня, і досить імовірно, що вони будуть перекинуті на Україну.
"Оперативна ефективність цих підрозділів невідома. У 3-му армійському корпусі, швидше за все, не вистачає особового складу, і ці війська мають обмежену підготовку", - зазначають у Міноборони Британії.
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