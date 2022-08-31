У ЄС домовилися призупинити спрощений візовий режим з росією - Боррель [ Редагувати ]
Глави МЗС країн Євросоюзу досягли політичної домовленості щодо призупинення спрощеного візового режиму з росією на тлі війни проти України.
Про це повідомляє верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррел в Twitter.
За його словами, зараз спостерігається значне збільшення перетину кордону росії з сусідніми державами і це стає загрозою для безпеки.
"Тому сьогодні ми домовилися з міністрами закордонних справ ЄС про повне припинення дії Угоди про спрощення візового режиму між ЄС і росією", - заявив Боррель.
Варто зауважити, що в разі затвердження таких обмежень туристичні шенгенські візи росіянам не видавати перестануть. Але процес їх отримання буде довше, країни будуть частіше відмовляти в них, а сама віза буде дорожче майже в два рази, оскільки розмір збору піднімуть з 35 до 80 євро.
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