Війна в Україні: що відбувається на фронтах 31 серпня [ Редагувати ]
Українські військові відбили спроби наступу окупантів на Харківському (у напрямку Прудянки), Бахмутському (у напрямках населених пунктів Весела Долина, Бахмут, Зайцеве та Майорськ), Авдіївському (у напрямках населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Красногорівка та Мар’їнка) та Новопавлівському (у районі Побєди) напрямках. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 31 серпня.
- На Харківському напрямку противник обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Дуванка, Соснівка, Руська Лозова, Черкаські Тишки, Циркуни, Старий Салтів, Шестакове, Норцівка та Гусарівка. Підтримує високу інтенсивність ведення розвідки БпЛА.
- Ворог завдав авіаційних ударів по району Руських Тишків. Здійснив невдалу спробу наступу у напрямку Прудянки.
- На Слов’янському напрямку ворог обстрілював позиції Сил оборони в районах населених пунктів Долина, Богородичне, Дібрівне. Авіаційного удару завдано біля Вірнопілля. Противник намагається покращити логістичне забезпечення своїх військ.
- На Краматорському напрямку ворог здійснював обстріли неподалік Веселого, Богородичного, Закітного, Григорівки та Спірного. Завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Спірне, Івано-Дар’ївка.
- На Бахмутському напрямку окупанти обстріляли об’єкти військової та цивільної інфраструктури в районах Бахмута, Соледара та Зайцевого.
- Силами оборони України відбито спроби наступу противника у напрямках населених пунктів Весела Долина, Бахмут, Зайцеве та Майорськ.
- На Авдіївському напрямку противник здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії поблизу Авдіївки, Опитного, Уманського, Первомайського та Старомихайлівки.
- Здійснив невдалу спробу наступу у напрямках населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Красногорівка та Мар’їнка, зазнав втрат і відійшов.
- На Новопавлівському напрямку зафіксовано обстріли позицій наших військ в районах населених пунктів Новомихайлівка, Пречистівка і Велика Новосілка.
- Ворог спробував покращити тактичне положення у районі Побєди, успіху не мав.
- На Запорізькому напрямку обстрілів з боку противника зазнали райони населених пунктів Бурлацьке, Кам’янське, Новопіль, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Времівка, Новоіванівка та Мала Токмачка. Ворог задіяв авіацію для ударів біля Червоного, Дорожнянки і Новосілки.
- На Південнобузькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на утриманні займаних позицій. Вживає заходів з поповнення втрат та відновлення логістичного забезпечення угруповання військ.
- Здійснював обстріли по районах населених пунктів Олександрівка, Лупареве, Червоний Яр, Киселівка, Квітневе, Велике Артакове, Шевченкове, Миколаїв, Біла Криниця, Посад-Покровське, Ольгине, Добрянка та Тополине. Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Андріївка, Ольгине і Плотницьке. Значну увагу ворог приділяє повітряній розвідці БпЛА.
Нагадаємо, що поблизу Херсона лунають потужні вибухи: українське військо б'є по позиціях окупантів.
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