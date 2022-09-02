Міністри фінансів країн "Великої сімки" (G7) погодилися запровадити обмеження ціни на нафту з Росії. Відповідна спільна заява опублікована на сайті уряду Великої Британії.

Сьогодні ми підтверджуємо наш спільний політичний намір завершити та запровадити всеосяжну заборону на послуги, що дозволяють здійснювати морське транспортування сирої нафти та нафтопродуктів російського походження по всьому світу - надання таких послуг буде дозволено лише в тому випадку, якщо нафта та нафтопродукти купуються за ціною, нижчою від стелі, яка визначається коаліцією країн, які дотримуються і реалізують цю цінову стелю.

Міністри зазначили, що обмеження цін розроблено для зниження доходів Росії та її здатності "фінансувати свою агресивну війну", обмежуючи при цьому вплив війни в Україні на світові ціни на енергоносії, особливо для країн з низьким та середнім рівнем доходу.

Канцлер Казначейства Великої Британії Надхіма Захаві заявив:

Ми обмежимо можливості Путіна фінансувати свою війну за рахунок експорту нафти шляхом заборони таких послуг, як страхування та надання фінансування судам, які перевозять російську нафту, за ціною, вищою за узгоджену стелю.

Нагадаємо, що наприкінці липня Велика Британія оголосила про ембарго на імпорт нафти та вугілля з Росії.