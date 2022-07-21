Ембарго (заборона) на імпорт золота з Росії до Великої Британії набирає чинності з 21 липня 2022 року, вугілля - з 10 серпня, нафти - з 31 грудня 2022 року. Про це йдеться у документі, розміщеному на сайті британського уряду.

Ця поправка забороняє імпорт нафти та нафтопродуктів, вугілля та вугільної продукції та золота, а також придбання, постачання та доставку, прямим чи непрямим шляхом цих продуктів... Заборона на імпорт золота набула чинності 21 липня, заборона на імпорт вугілля набуде чинності 10 серпня 2022 року, і заборона на імпорт нафти набуде чинності 31 грудня 2022 року.

Сполучене Королівство ще у квітні оголосило, що заборонить імпорт російського вугілля та російської нафти до кінця 2022 року. Конкретні терміни тоді названі не були.

Положення про заборону імпорту вугілля та нафти з Росії також є у п'ятому пакеті санкцій Євросоюзу. Вугільне ембарго ЄС набуде чинності з 10 серпня, а нафти - наприкінці року.

Тиждень тому Німеччина оголосила, що повністю відмовиться від російського вугілля з 1 серпня, російської нафти - з 31 грудня.