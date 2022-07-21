Велика Британія оголосила про ембарго на імпорт нафти та вугілля з Росії [ Редагувати ]
Ембарго (заборона) на імпорт золота з Росії до Великої Британії набирає чинності з 21 липня 2022 року, вугілля - з 10 серпня, нафти - з 31 грудня 2022 року. Про це йдеться у документі, розміщеному на сайті британського уряду.
Ця поправка забороняє імпорт нафти та нафтопродуктів, вугілля та вугільної продукції та золота, а також придбання, постачання та доставку, прямим чи непрямим шляхом цих продуктів...
Заборона на імпорт золота набула чинності 21 липня, заборона на імпорт вугілля набуде чинності 10 серпня 2022 року, і заборона на імпорт нафти набуде чинності 31 грудня 2022 року.
Сполучене Королівство ще у квітні оголосило, що заборонить імпорт російського вугілля та російської нафти до кінця 2022 року. Конкретні терміни тоді названі не були.
Положення про заборону імпорту вугілля та нафти з Росії також є у п'ятому пакеті санкцій Євросоюзу. Вугільне ембарго ЄС набуде чинності з 10 серпня, а нафти - наприкінці року.
Тиждень тому Німеччина оголосила, що повністю відмовиться від російського вугілля з 1 серпня, російської нафти - з 31 грудня.
по темі
Рада Європейського союзу затвердила сьомий пакет санкцій проти Росії, який включає ембарго на золото, заморожування активів Сбербанку та запровадження нових експортних обмежень. Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн
Сума заморожених після початку збройного вторгнення в Україну активів російських підприємців у Євросоюзі склала 13,8 млрд євро. Про це повідомив єврокомісар Дідьє Рейндерс під час зустрічі міністрів юстиції країн ЄС
Багатомільярдний російський проєкт з видобутку нафти в Арктиці поставлено на паузу. Це черговий результат санкцій проти рф. До кінця десятиліття росія планувала добувати в регіоні до 2% світової нафти.
Великобританія вводить нові санкції проти Білорусі через підтримку режиму олександра лукашенка військового вторгнення росії в Україну
Австралія виділяє Україні додаткову військово-технічну допомогу на суму $100 млн. Про це заявив прем'єр-міністр країни Ентоні Альбанезе у Києві на прес-конференції з президентом Володимиром Зеленським
Австралія ввела санкції проти 16 російських чиновників та бізнесменів. о чорного списку потрапили 16 осіб, зокрема голова Мінсільгоспу Дмитро Патрушев, міністр транспорту Віталій Савельєв, а також колишня гімнастка і голова ради директорів "Національної медіа-групи" Аліна Кабаєва та інші люди з найближчого оточення володимира путіна