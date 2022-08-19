Ціни на нафту в п'ятницю, 19 серпня, знизилися після дводенного зростання. Учасники ринку зіставили побоювання з приводу глобального економічного спаду, який може знизити попит на паливо, з очікуваннями скорочення поставок до кінця року.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 0,4%, до 96,23 доларів за барель після зростання на 3,1% у четвер. Американська нафта марки WTI торгувалася по 90,29 долара за барель, знизившись на 0,2%, після зростання на 2,7% на попередній сесії.

Проте, еталонні контракти зазнали тижневих втрат у розмірі близько 1,5%.

У той час щотижневі дані з США зміцнили оптимізм щодо поліпшення попиту на паливо в найближчій перспективі, побоювання щодо рецесії і можливе збільшення видобутку ОПЕК+, ймовірно, обмежать потенціал зростання цін на нафту, сказав Сатору Йошида, аналітик по сировинним товарам з Rakuten Securities.

Запаси сирої нафти в США різко скоротилися, так як країна експортувала рекордні 5 млн барелів нафти в день За останній тиждень, а нафтові компанії зіткнулися з високим попитом з боку європейських країн, які прагнуть замінити нафту з росії.

Зберігаючи запаси сирої нафти на низькому рівні, нафтопереробні заводи США планують продовжувати працювати майже на повну потужність в цьому кварталі, оскільки НПЗ відклали в сторону побоювання з приводу рецесії і зниження роздрібних цін, щоб поставляти більше палива.

Зростання виробництва палива в США може частково компенсувати зниження експорту нафтопродуктів з Китаю в цьому році, оскільки Пекін віддає пріоритет місцевому ринку для стримування внутрішньої інфляції.

Що стосується поставок, новий генеральний секретар Організації країн-експортерів нафти Хайтам Аль-Гайс заявив, що у високих цінах на енергоносії винні політики, законодавці і недостатні інвестиції в нафтогазовий сектор, а не його група.

Група разом з такими союзниками, як росія, відома як ОПЕК+, повинна зустрітися 5 вересня, щоб відрегулювати видобуток. За словами Аль Гайса, ОПЕК прагне до того, щоб Росія залишалася частиною угоди з видобутку нафти ОПЕК+ після 2022 року.

Рекордний експорт сирої нафти з США, відновлення видобутку в Лівії і стійкий експорт з росії та Ірану послабили глобальну нестачу поставок напередодні пікового обслуговування НПЗ.