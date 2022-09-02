російський газопровід "Північний потік" повністю зупинили через витік масла і необхідність ремонту. Про це повідомляє "Газпром".

"При проведенні регламентних робіт на газоперекачувальному агрегаті Trent 60 (ГПА № 24) КС "Портова", що виконуються спільно з представниками компанії Siemens, виявлено витік масла з домішкою герметизуючого складу по роз'ємах клемних з'єднань кабельних ліній датчиків швидкості ротора низького і проміжного тиску", - сказано в повідомленні.

"Газпром" зазначає, що було виявлено масло на кабельному роз'ємному з'єднанні приєднувальної плити BPE2, яка входить до складу двигуна.

Масло також виявили в районі кабельної лінії в зовнішньому клемному шафі системи автоматичного управління ГПА зовні шумо-теплоізолюючого кожуха.

Повідомляється, що акт виявлення витоку масла підписали також представники компанії Siemens.

"Отримано застереження Ростехнагляду росії про те, що виявлені несправності, пошкодження не дозволяють забезпечити безпечну безаварійну експлуатацію газотурбінного двигуна. У зв'язку з чим необхідно вжити відповідних заходів і призупинити подальшу експлуатацію газоперекачувального агрегату Trent 60 у зв'язку з виявленими грубими порушеннями", - повідомляють в "Газпромі".

Також наголошується, що подібні витоки масла раніше були виявлені на ГПА з двигунами №075, №076, №120, які пройшли заводський капітальний ремонт і знаходяться зараз в стані вимушеного простою.

Зазначено, що відповідно до інформації компанії Siemens, повне усунення витоку масла на цих двигунах можливо тільки в умовах спеціалізованого ремонтного підприємства.

Лист про виявлені несправності агрегату Trent 60 (№24) і необхідності їх усунення було направлено президенту і головному виконавчому директору компанії Siemens Energy AG Крістіану Бруху.

"До усунення зауважень до роботи обладнання транспорт газу в газопровід "Північний потік" повністю зупинений", - додають в компанії.