Автомобіль лісової охорони підірвався на міні в Житомирській області, в результаті загинула одна людина і ще одна поранена.

Про це повідомляє в Facebook Житомирське обласне управління лісового та мисливського господарства.

"Знову трагедія в Народицькому спецлісгоспі. На міні підірвався автомобіль лісової охорони підприємства. В результаті вибуху єгер Радчанського лісництва Сергій Саливоник загинув на місці, а лісник цього ж лісництва отримав поранення. Він доставлений до лікувального закладу", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що у загиблого залишилося троє неповнолітніх дітей.