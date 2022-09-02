У Житомирській області на міні підірвалася лісова охорона [ Редагувати ]
Автомобіль лісової охорони підірвався на міні в Житомирській області, в результаті загинула одна людина і ще одна поранена.
Про це повідомляє в Facebook Житомирське обласне управління лісового та мисливського господарства.
"Знову трагедія в Народицькому спецлісгоспі. На міні підірвався автомобіль лісової охорони підприємства. В результаті вибуху єгер Радчанського лісництва Сергій Саливоник загинув на місці, а лісник цього ж лісництва отримав поранення. Він доставлений до лікувального закладу", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що у загиблого залишилося троє неповнолітніх дітей.
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