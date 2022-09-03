У Тбілісі скасували концерти Галкіна, Меладзе та Макаревича [ Редагувати ]
Сервіс продажу квитків Biletebi.ge повідомив про відміну концертів у Тбілісі російських артистів Максима Галкіна, Валерія Меладзе, а також групи "Машина времени", які підтримують Україну. Про це йдеться у відкритому листі до міністерства культури Грузії компанії Biletebi.ge.
Концерти російських артистів мали відбутися у Палаці спорту, формальною причиною відмови назвали початок ремонтних робіт у концертному залі.
Очевидно, це сталося через політичний контекст. Забанили артистів (Макаревич, Галкін), які відверто підтримують Україну і яких підтримують українці. Перегляньте коментарі до виступу артистів.
Однак мотивація поки незрозуміла. Якщо ми боїмося, що приватна компанія пустить російських опозиційних артистів, щоб нікого не дратувати в Росії, то який буде наступний крок? А ми ще й фейсбук забанимо?
Компанія вважає, що це "контрольний постріл у концертну індустрію" Грузії. За їхніми словами, "за цими трьома скасованими концертами підуть багато інших, тому що в таких умовах ніхто не ризикне вкладатися в і без того ризиковану логістику".
Нагадаємо, що у Росії опублікували "чорний список" заборонених російських музикантів, які виступають проти війни в Україні.
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