Сервіс продажу квитків Biletebi.ge повідомив про відміну концертів у Тбілісі російських артистів Максима Галкіна, Валерія Меладзе, а також групи "Машина времени", які підтримують Україну. Про це йдеться у відкритому листі до міністерства культури Грузії компанії Biletebi.ge.

Концерти російських артистів мали відбутися у Палаці спорту, формальною причиною відмови назвали початок ремонтних робіт у концертному залі.

Очевидно, це сталося через політичний контекст. Забанили артистів (Макаревич, Галкін), які відверто підтримують Україну і яких підтримують українці. Перегляньте коментарі до виступу артистів.

Однак мотивація поки незрозуміла. Якщо ми боїмося, що приватна компанія пустить російських опозиційних артистів, щоб нікого не дратувати в Росії, то який буде наступний крок? А ми ще й фейсбук забанимо?

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Компанія вважає, що це "контрольний постріл у концертну індустрію" Грузії. За їхніми словами, "за цими трьома скасованими концертами підуть багато інших, тому що в таких умовах ніхто не ризикне вкладатися в і без того ризиковану логістику".

Нагадаємо, що у Росії опублікували "чорний список" заборонених російських музикантів, які виступають проти війни в Україні.