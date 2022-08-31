Проти актриси Кристини Асмус порушили справу через "дискредитацію" російської армії [ Редагувати ]
Тверський суд Москви зареєстрував адміністративний протокол щодо актриси Кристини Асмус про "дискредитацію" російських військових. Картка справи міститься на сайті Мосміськсуду. У протоколі йдеться:
Асмус разместила текстовую публикацию в социальной сети, направленную на негативное отношение к проводимой военной операции.
24 лютого, у перший день російського вторгнення в Україну, зірка "Інтернів" і "Тексту" опублікувала в Instagram пост:
Страх и боль. Молю, остановите все это. Нет войне
Судове засідання у справі Асмус відбудеться 6 вересня. Стаття, за якою судитимуть колишню дружину Гаріка "Бульдога" Харламова, передбачає для громадян покарання у вигляді штрафу від 30 до 50 тисяч рублів.
Нагадаємо, що у Росії опублікували "чорний список" заборонених російських музикантів, які виступають проти війни в Україні.
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