Тверський суд Москви зареєстрував адміністративний протокол щодо актриси Кристини Асмус про "дискредитацію" російських військових. Картка справи міститься на сайті Мосміськсуду. У протоколі йдеться:

Асмус разместила текстовую публикацию в социальной сети, направленную на негативное отношение к проводимой военной операции.

24 лютого, у перший день російського вторгнення в Україну, зірка "Інтернів" і "Тексту" опублікувала в Instagram пост:

Страх и боль. Молю, остановите все это. Нет войне

Судове засідання у справі Асмус відбудеться 6 вересня. Стаття, за якою судитимуть колишню дружину Гаріка "Бульдога" Харламова, передбачає для громадян покарання у вигляді штрафу від 30 до 50 тисяч рублів.

Нагадаємо, що у Росії опублікували "чорний список" заборонених російських музикантів, які виступають проти війни в Україні.