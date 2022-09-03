З'явилося відео моменту пострілу гранатомета в Чернігові [ Редагувати ]
Знімальна група одного з телеканалів зафіксувала момент вибуху на ярмарку в центрі Чернігова. Журналісти саме записували інтерв'ю зі співорганізаторкою благодійного ярмарку "Північний шарварок", коли стався постріл з гранатомета. На відео - те, що відбувалося в перші секунди після вибухів.
Внаслідок пострілу РПГ травмувалися шестеро дітей, передає "Суспільне". Наймолодшому травмованому - два роки. У нього осколкове поранення обличчя та складна травма кисті, розповіла в.о. гендиректора дитячої обласної лікарні Тетяна Лебедєва.
Дитину зараз оперують дитячі хірурги. Приїхали хірурги щелепно-лицьові, судинні хірурги з обласної лікарні та лікар-офтальмолог. Найбільша травма була отримана внаслідок осколкового поранення обличчя. Також травмована кисть руки.
Прогнозів поки що немає, стан дитини лікарі розцінюють як важкий. Чотирирічний та тринадцятирічний хлопці отримали акустичну травму - так зване оглушення.
Семирічному в лікарні наклали шви на руку, також у нього діагностували струс мозку. Дитина госпіталізована. Двох братів, 10 й 12 років, уже відпустили додому. У старшого - травма тулуба.
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