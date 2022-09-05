Українські військові продовжують знищувати російських окупантів у Донецькій області. Наші воїни успішно відбили наступ ворога на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів з повітряного простору і території Білорусі.

На інших напрямках противник обстріляв військову та цивільну інфраструктури із танків, бойових машин, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, а саме:

на Сіверському напрямку ворог здійснив обстріли цивільної та військової інфраструктури понад 10 населених пунктів. Найбільше вогневого впливу зазнали Гасичівка, Янжулівка, Миколаївка, Михальчина Слобода Чернігівської області та Нововасилівка, Нова Гута, Середина-Буда, Бачівськ, Яструбине і Смолине Сумської області;

ворог здійснив обстріли цивільної та військової інфраструктури понад 10 населених пунктів. Найбільше вогневого впливу зазнали Гасичівка, Янжулівка, Миколаївка, Михальчина Слобода Чернігівської області та Нововасилівка, Нова Гута, Середина-Буда, Бачівськ, Яструбине і Смолине Сумської області; на Харківському напрямку противник завдав ураження у районах населених пунктів Дементіївка, Нове, Одноробівка, Борщова, Соснівка, Уди, Руські Тишки, Питомник, Руська Лозова, Слобожанське, Момотове, Петрівка, Байрак, Гусарівка, Чепіль та Мосьпанове. Задіяв БпЛА для корегування вогню артилерії;

противник завдав ураження у районах населених пунктів Дементіївка, Нове, Одноробівка, Борщова, Соснівка, Уди, Руські Тишки, Питомник, Руська Лозова, Слобожанське, Момотове, Петрівка, Байрак, Гусарівка, Чепіль та Мосьпанове. Задіяв БпЛА для корегування вогню артилерії; на Слов’янському напрямку обстрілів з боку окупантів зазнали населені пункти Краснопілля, Дібрівне, Вірнопілля та Богородичне. По населеному пункту Дмитрівка ворог завдав авіаудару;

обстрілів з боку окупантів зазнали населені пункти Краснопілля, Дібрівне, Вірнопілля та Богородичне. По населеному пункту Дмитрівка ворог завдав авіаудару; на Краматорському напрямку противник здійснив обстріли у районах Піскунівки, Донецького, Кривої Луки, Сіверська та Спірного;

противник здійснив обстріли у районах Піскунівки, Донецького, Кривої Луки, Сіверська та Спірного; на Бахмутському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Білогорівка, Веселе, Зайцеве, Кодема, Майорськ, Бахмутське, Соледар, Бахмут та Миколаївка. Крім того, завдав авіаційного удару біля Костянтинівки, Зеленопілля, Зайцевого, Кодеми та Соледара;

противник обстріляв райони населених пунктів Білогорівка, Веселе, Зайцеве, Кодема, Майорськ, Бахмутське, Соледар, Бахмут та Миколаївка. Крім того, завдав авіаційного удару біля Костянтинівки, Зеленопілля, Зайцевого, Кодеми та Соледара; на Авдіївському напрямку обстрілів з мінометів та ствольної артилерії зазнали населені пункти Красногорівка, Мар’їнка, Авдіївка та Водяне;

обстрілів з мінометів та ствольної артилерії зазнали населені пункти Красногорівка, Мар’їнка, Авдіївка та Водяне; на Новопавлівському напрямку противник активних наступальних дій не проводив, разом з тим здійснював обстріли районів населених пунктів Новомихайлівка, Парасковіївка, Керменчик та Времівка;

противник активних наступальних дій не проводив, разом з тим здійснював обстріли районів населених пунктів Новомихайлівка, Парасковіївка, Керменчик та Времівка; на Запорізькому напрямку ворог обстріляв райони Новополя та Новосілки;

ворог обстріляв райони Новополя та Новосілки; на Південнобузькому напрямку противник веде оборонні дії, здійснив обстріли в районах населених пунктів Мирне, Степова Долина, Олександрівка, Таврійське, Партизанське, Ольгине, Киселівка, Кобзарці, Біла Криниця, Андріївка, Нововоскресенське, Миронівка, Любимівка, Петрівка. Ворожих авіаційних ударів зазнали райони Березнегуватого, Безіменного, Великого Артакового, Сухого Ставка та Білої Криниці. Для коригування вогню окупанти задіяли БпЛА.

У результаті ефективного вогневого ураження по районах скупчення противника поблизу населених пунктів Семенівка та Куп’янськ Харківської області, російські окупанти зазнали втрат. Знищено один із польових складів з боєприпасами, живу силу противника, а також військову техніку. Втрати уточнюються.