Ліз Трасс стала прем'єром Британії: що про неї відомо [ Редагувати ]
У понеділок, 5 вересня, у Великій Британії назвали ім'я нового прем'єра. Їм стала Ліз Трасс. Давайте розберемося, що про неї відомо.
Під час виборів Ліз Трасс неодноразово наголошувала на тому, що всіляко буде підтримувати Україну в разі свого призначення на пост прем'єра.
Як прем'єр-міністр я буду найбільшим другом України, йдучи по шляху Бориса Джонсона, та зобов'язуюсь гарантувати, що путін зазнає невдачі і стратегічної поразки в Україні, а росія буде скована в майбутньому.
Зазначимо, що Трасс виступала за посилення оборонної допомоги Україні, а також слідкувала за введенням санкцій проти наближених до путіна людей.
по темі
У понеділок, 5 вересня, у Великій Британії назвали ім'я нового прем'єра. Їм стала Ліз Трасс
В Україні засудили зрадників які передавали росії позиції "Азову"
7 липня 2022 року Борис Джонсон оголосив про свою відставку. Він перебував на посаді прем'єр-міністра Великої Британії трохи більше, як три роки. А свій останній Борис Джонсон завершив словами "hasta la vista, baby", прозоро натякаючи на свої плани як політика.
У понеділок, 5 вересня, у Великій Британії назвали ім'я нового прем'єра
У Бучі Київської області виявили ще двох жертв російської окупації