У понеділок, 5 вересня, у Великій Британії назвали ім'я нового прем'єра. Їм стала Ліз Трасс. Давайте розберемося, що про неї відомо.

Під час виборів Ліз Трасс неодноразово наголошувала на тому, що всіляко буде підтримувати Україну в разі свого призначення на пост прем'єра.

Як прем'єр-міністр я буду найбільшим другом України, йдучи по шляху Бориса Джонсона, та зобов'язуюсь гарантувати, що путін зазнає невдачі і стратегічної поразки в Україні, а росія буде скована в майбутньому.

Зазначимо, що Трасс виступала за посилення оборонної допомоги Україні, а також слідкувала за введенням санкцій проти наближених до путіна людей.