Спецназ розвідки провів спецоперацію у тимчасово окупованій Кам’янці-Дніпровській Василівського району Запорізької області, знищив там базу підрозділу ФСБ і склад бюлетенів для псевдореферендуму. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

У кількох приміщеннях тривають пожежі, які окупанти не можуть загасити протягом тривалого часу. Зокрема, управління Державної казначейської служби. Знищено місце зберігання бюлетенів для проведення псевдореферендуму. При цьому, склад було підірвано вибухом зсередини приміщення. Всі наявні друковані матеріали - знищено.

Також розвідники знищили місце базування підрозділу російського ФСБ, який охороняв склад бюлетенів. Точна кількість вбитих та поранених - уточнюється. Вцілілих та поранених терміново евакуюють в напрямку окупованого Криму.

У Кам’янці-Дніпровській окупанти ввели жорстку комендантську годину в місті з 7:00. Над містом баражують військові вертольоти.

Внаслідок проведення спецоперації цивільне населення не постраждало.

Нагадаємо, що президент Зеленський попереджав, що проведення Росією псевдореферендумів на окупованих територіях України поставить хрест на можливості мирних переговорів.